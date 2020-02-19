Turiste daha çok para harcatacak proje yolda

Dijimedya Grup ve Eren Holding tarafından hayata geçirilen ‘Disconti Tourist Sale Card’ projesiyle yurtdışından gelen turistlere avantajlı alışveriş olanakları sunulup, turist başı gelirin 666 dolarların üzerine çıkarılması hedefleniyor. Turizmin dijitalleşmesine katkı sağlaması hedeflenen uygulama, turistlere ülkede bulundukları süre boyunca; global ve ulusal perakende, gıda ve hazır giyim markalarından özel alışveriş fırsatları sunularak harcama eğilimlerini tetikleyecek.

50 MİLYON DOLAR KATKI

Projenin İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan Disconti’yle 3 yıl içerisinde turizm gelirlerine 50 milyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Sağlık, restoran, otel, giyim ve turizm gibi farklı sektörlerden Türkiye’nin önde gelen ve dünyaca tanınan markaları ve şirketleri Disconti uygulamasında yer alacak. Disconti kartlılar, müzelerde ve şehrin cazibe alanlarında da ayrıcalıklı olacak.

Eren Holding ve Dijimedya Grup tarafından hayata geçirilen ‘Disconti Tourist Sale Card’ projesini turizm alanındaki STK’lar da destekledi.

2019’DA ORTALAMA 666 DOLAR HARCADILAR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye’nin 2019’da turist başına elde ettiği gelir 666 dolar. Bu kart otel dışı harcamaları teşvik edecek” dedi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ise uygulamanın özellikle şehir otellerindeki misafirlerin güvenceyle alışveriş yapmasını sağlayacağını ve bu kartla elde edilen verilerin Türk turizmini geliştirmek için kullanılacağını söyledi.

İNDİRİM KUPONU SORUYORLAR

İstanbul Turist Rehberleri Odası Başkanı Sedat Bornovalı da, müşterilerin kendilerine AVM’lerde indirim kuponları sorduğunu anlatarak, bu kartla bu ihtiyacın giderileceğini belirtti.

YENİ İHRACAT ÜSSÜ AVM’LER

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Genel Sekreteri Günöz Atakan ise, AVM’lerin özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ihracat merkezi görevi gördüğünü söyledi.