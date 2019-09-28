'Turist başına gecelik gelir 86 dolara ulaşacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı. Turizmin dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında yer aldığını belirten Ersoy, hızlı büyüme sonucunda Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı hedefinin 75 milyon olarak revize edildiğini vurguladı. Bakan Ersoy, “Türkiye’nin 2023 hedefleri 50 milyon turist 50 milyar dolardı. Biz yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte hedefleri yukarı doğru revize ettik ve turist sayısındaki hedefimizi 75 milyona getirdik” ifadelerini kullandı.

500 BİN YENİ YATAK

Bakan Ersoy, “Dünya Turizm Örgütü 2019 verilerine göre turist sayısı bakımından 6’ncı, gelir bakımından 14. sıraya, dünya standartlarında yerleştik” diye konuştu. Ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini aktaran Ersoy, “Bizim artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım” diye konuştu. Turist başına gecelik gelir şu anda 65 dolar seviyesinde. Plana göre, 2023 yılına kadar 500 bin yatak kapasitesi devreye girecek.

KRUVAZİYER HAMLESİ

Turizm Bakanı Ersoy, turizm meslek liselerinin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüştürüleceğini, buralarda okuyan öğrencilerin en az 3 lisanı öğrenmiş olacağını belirtti. Gastronomi turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, bisiklet turizmi, inanç turizmi ve M.I.C.E. turizmi olarak bilinen kongre turizmine yönelik çalışmalara da önem verdiklerini ifade eden Ersoy, “2023’te 2 bin kruvaziyer gemi seferiyle 4 milyon yolcu hedefleniyor” dedi.

Programda ‘2020 Reklam Filmi’ ve çeşitli mecralar için hazırlanan reklam çalışmaları gösterildi. Film, 2 ay süren bir çalışmayla, 5 ayrı şehirde, toplamda 11 ayrı mekânda çekildi.

Hedef pazarlar: Hindistan Çin, Japonya, Güney Kore

Türkiye’nin ‘2023 Turizm Stratejisi’nden öne çıkan önemli maddeler şunlar:

• Türkiye ilk defa gelir odaklı bir büyüme modeline geçecek.

• 2023 hedefi 75 milyonun üzerinde turist, 65 milyar dolar gelir.

• Bu hedefe geceleme sayısı 9.9’dan 10’a çıkarılarak, turist başına gecelik ortalama harcama seviyesi de 86 dolara yükseltilerek ulaşılacak.

• 2023’te 220 milyon dolar tanıtım bütçesine ulaşılması hedefleniyor.

• Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanılacak.

• 2023 yılında Uzakdoğu’dan 4 milyon, Orta Avrupa’dan 4.5 milyon, Amerika kıtasından 3 milyon yolcu hedefleniyor.

• THY ile ortak reklam ve pazarlama faaliyetleri artırılarak, devam edecek.

THOMAS COOK’UN YERİ DOLACAK

3 İngiliz havayolu şirketi Türkiye uçuşlarını artırıyor

Bakan Ersoy, kamuoyunda Thomas Cook’tan boşalan kapasitenin nasıl doldurulacağına ilişkin endişeler olduğunu belirterek, “Endişe duymuyoruz. EasyJet 202’de Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere gidiş dönüş 700 bin koltuk yani 350 bin kişilik ek kapasite taahhüdü verdi. Salı günü de Türkiye’ye geliyorlar” dedi. Ersoy, şöyle devam etti: “İngiltere’nin en büyük ikinci oyuncusu Jet2 ile de iletişimimizi hızlandırdık. CEO Steve Heapy, pazartesi günü geliyor. Kapasitelerini ciddi oranda artırmayı kabul ettiler.”

THY’DEN EK SEFER

Ersoy, “British Airways de kapasitesini artıracak. Pazartesi günü yetkilileri Türkiye’ye geliyor. Gelecek yıl itibarıyla, haftalık 6 sefer Dalaman uçuşu başlatma kararı aldı. Antalya’ya da haftalık önce 3 sefer sonra 6 sefere çıkmak üzere mutabık kaldık.” Yerli havayollarıyla da çalıştıklarını belirten Ersoy, Dalaman’a THY ve SunExpress’in ek sefer koyacaklarını söyledi.

61 BİN KİŞİ EVE DÖNDÜ

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook’un iflasının ardından başlatılan operasyonla yolcularının yüzde 40’ına denk gelen 61 bin kişi İngiltere’ye getirildi. Antalya’ya gelen 4 bin 920 turist de ülkelerine gönderildi.