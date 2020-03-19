Tüketiciye 'organik' ürün uyarısı: Sertifikalıysa alın

Organicasa markasıyla, sertifikalı organik ürün üreten ve pazarlayan Maki Doğa Ürünleri’nin CEO’su Tufan Atalayman, “Bir ürün ancak sertifikalı ise organiktir” diye uyardı ve yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimindeki sertifikalandırma sürecinin, tüm tüketiciler için önemli bir güvence olduğunu vurguladı. Atalayman, tüm organik ürünlerin sertifikalandırıldığına işaret ederek, “Organik ürünün sertifikasını sorun, sertifikalı ise güvenin” çağrısı yaptı.

37 KURULUŞ VERİYOR



Organik ürünlerin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sertifikalandırıldığına dikkat çeken Atalayman, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimindeki sertifikalandırma süreci, tüm tüketiciler için önemli bir güvencedir. Organik ürün alırken, sertifikasını sorgulamak, tüketicinin hakkıdır; piyasadaki bir ürün ancak sertifikalı ise organiktir” dedi. Bakanlığın Türkiye genelinde yetkilendirdiği 37 kontrol ve sertifikasyon kuruluşu (KSK) bulunduğuna işaret eden Atalayman, “Bu kuruluşlar, 5262 sayılı ‘Organik Tarım Kanunu’ hükümleri çerçevesinde, başvuran şirketlerin, tüm üretim, paketleme, dağıtım süreçlerini, belirli kurallar çerçevesinde inceledikten sonra sertifikalandırma işlemlerini tamamlayıp, sertifikayı verir. Bu işlemin ardından, sertifikalı şirket organik ürünler konusunda güvenilir kuruluştur” değerlendirmesinde bulundu.

LOGOYU KONTROL EDİN



Organik ürünlerdeki, ‘Organik Tarım’ logosunun insan ve çevre sağlığını koruyan üretim tekniklerin kullanıldığının garantisi olduğunu vurgulayan Maki Doğa Ürünleri’nin CEO’su Atalayman, Bakanlığın bu konudaki uyarısını da şöyle anımsattı: “Yüzde 100 doğal, hormonsuz, hakiki, köy ürünü, saf, gibi tanımlanan ürünler organik ürün değildir. Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermez. Organik ürünlerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez. Bu nedenle organik ürün alırken mutlaka ürünlerin etiketi ve logosuna dikkat etmeliyiz.”

160 BİN TL’YE KADAR CEZASI VAR



Atalayman, Organik Tarım Kanunu hükümlerine uymayanlara bu yıl uygulanacak idari para cezalarının, en az 31 bin 903 lira, en çok da 159 bin 562 lira olarak belirlendiğini söyledi.

SADECE TOPRAK, SU VE HAVAYLA TEMAS EDİYOR, KİMYASAL YOK



Organik ürün üretimi ve sonraki aşamalarda kimyevi gübre, zirai ilaç pestisitleri kullanmadıklarının altını çizen Atalayman, şunları söyledi: “Biz temiz ürünler üretiyoruz. Orada sadece bir atmosfer yaratıyoruz. Onun için de bir enerji harcamıyoruz. Dünyaya karbon salınımı da bırakmıyoruz. Sonuçta, sertifika kurallarına uygun üretim yapıyoruz.” Pestisit ve zehirli madde kullanımı olmadan üretimi esas aldıklarını belirten Atalayman, ürünlerin üretimi sürecinde çevreden, topraktan, sudan, havadan hiçbir şekilde kimyasal gübre ve pestisitlerin ürünlere bulaşmadığını vurguladı.

AMBALAJLARA DA DİKKAT EDİLMELİ



Organik üründe ambalajlamanın Türk Gıda Kodeksi’nin izin verdiği koşullarda yapıldığını vurgulayan Maki Doğa Ürünleri Kurucu Ortağı Eren Aydın da, “Ambalajlar sterilize edilmiş malzemelerden oluşuyor; bu sterilizasyon belgesini, organik sertifikasını alırken de beyan ediyoruz. Zaten Türk Gıda kodeksi, organiğe ayrı, konvansiyonel gıdaya ambalaj diye ayırmıyor. Gıdaya ambalaj diye bakıyor. İçine pestisitli bir ürün de koysanız ambalajı temiz olmalı” dedi.