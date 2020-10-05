Tüketicilerin yüzde 65'i artık sokağındaki bakkala gidiyor

Metro Türkiye’nin araştırma şirketi Nielsen’e Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasında yaptırdığı, Kovid-19 döneminde otel ve restoran müşterilerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit eden ve işletmelere yol göstermeyi hedefleyen araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre, tüketiciler tanıdık mekânlara daha fazla güven duyuyor, evlere yakın ve mahallede bilinen işletmeler eskiye göre daha fazla tercih ediliyor.

RESTORANA GİDİŞ ARTTI



Tüketicilerin, pandemide küçük işletmelere olan güvenini sürdürdüğünü gösteren araştırmaya göre, küçük işletmelerin de içerisinde yer aldığı orta fiyat aralığındaki restoranların tercih edilme oranı yüzde 65, zincir restoranların ise yüzde 67 oldu. Tüketicilerin restoranları tercih ederken sosyal medya hesaplarına bakma oranı yüzde 26’dan yüzde 33’e yükseldi. Temmuzda restoran ziyaret edenlerin oranı yüzde 63’ken ağustosta bu oran yüzde 78’e çıktı. Otel ziyaretlerinde tüketicilerin restoranlarda en dikkat ettiği uygulama ise yüzde 70 ile mesafeli oturma düzeni oldu.

KULLAN-AT ÜRÜNLERE YOĞUN TALEP



Metro Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Seçil Demiralp, şunları söyledi: “Bu sonuçlara dayanarak ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Örneğin tek kullanımlık kullan-at ürünlere, yatak çarşafı ve nevresim gibi tek kullanımlık kişiye özel ürünlere raflarda yer veriyoruz. Kış yaklaşırken restoranlarda açık ve kapalı alanlarda kullanılabilecek ürünlere raflarımızda yer vereceğiz.”