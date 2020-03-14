Tüketicilere uyarı: Tatil iptallerini yazılı bildirin

Uzmanlar, vatandaşların, daha önceden planladıkları yurtdışı turlarını yasal süresinde bildirmeleri halinde erteleme veya iptal etme hakları olduğuna işaret etti. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, tüketiciyi iptal için yazılı bildirim yapılması konusunda uyararak, telefonla iptalinin istenmesi halinde bir ‘tuzak’ durumunun olduğunu savundu. Şahin, “İptali gününden önce ispatlayacağımız bir şekilde bildirmek zorundayız” dedi.