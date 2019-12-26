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Tüketicilere ucuz doğal gaz için düğmeye basıldı

Tüketicilere ucuz doğal gaz için düğmeye basıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz fiyatlarını düşürmek için düğmeye bastı. Serbest ithalatın önünü açan düzenlemeyle, tüketicilere daha düşük fiyattan doğalgaz sağlanacak.

Spot boru gazı ithalatı ile doğal gaz kontratlarının süresi kısaltılacak. EPDK'nın attığı adımla doğalgaz daha ucuz fiyattan alınarak, tüketiciye yansıtılacak.

EPDK Doğal Gaz Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir, "Uzun dönemli kontratların 20 yıllık, 30 yıllık yapılan kontratların 2021 yılından itibaren sürelerinin bitmesiyle birlikte bu spot boru gazı ithalatıyla dünyadaki düşük doğal gaz fiyatlarından bir ülke olarak yararlanacağımızı bekliyoruz." dedi.

EPDK'nın düzenlemesinin yanı sıra vatandaşlar da tasarruf önlemleriyle faturalarını azaltabilir. Binalarda ısı yalıtımının olması doğalgaz tasarrufu için önemli bir nokta.

Tüketicilerin kombilerini sabit ayarda tutması öneriliyor

Daşdemir, "Sabah çıkarken kombiyi en kısık ayara getirip çalışır vaziyete getirirsek akşam geldiğimizde tesisattaki su çok fazla soğumamış olur. Eğer kapatırsak bu soğuyor ve akşam eve geldiğimizde ilk açtığımızda çok ciddi bir efor sarf ediyor ve çok ciddi bir doğal gaz tüketimine neden oluyor." diye konuştu.

Radyatörlerin üzerinin eşyalarla kapatılması peteklerdeki ısının odaya yayılmasını engelliyor. Petekle duvarların arasına da yalıtım levhalarının konulması öneriliyor.

Konfor sıcaklığının da 20 ile 22 derece arasında tutulması tavsiye ediliyor. Bu da doğalgaz faturalarında yüzde 6 ile 7 civarında tasarruf sağlıyor.

(TRT Haber)


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