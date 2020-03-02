Tüketici teknolojisi ürünleri 66.5 milyar lira ciroyu yakaladı

1. KÜÇÜK EV ALETLERİ



Yıllık bazda en yüksek artış oranının görüldüğü ürün grubu yüzde 20,4 artışla küçük ev aletleri olurken, bu alandaki ciro 6,6 milyar lirayı geçti. Söz konusu ürünleri yüzde 19,7 artış ve 18,8 milyar liralık ciro ile büyük beyaz eşya, yüzde 6,1 artış ve 7,7 milyar lira ciroyla tüketici elektroniği, yüzde 4,1 artış ve 28,3 milyar lira ciroyla telekom ürünleri, yüzde 3,3 artış ile de bilgi teknolojileri ürünleri takip etti.

EFSANE CUMA TELEKOM SATIŞLARINI UÇURDU



2019 dördüncü çeyreğindeki büyüme tüketici elektroniği, küçük ev aletleri, telekom ve bilgi teknolojileri sektörlerinden gelirken, “Efsane Cuma” indirim günü ve kasım ayı kampanyaları büyümede etkili oldu. Telekom sektörü 2019’un dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 büyüyerek 8 milyar liralık ciro elde etti.