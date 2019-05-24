'Tüketici istiyor' diye her 4 ürünün 3'ü promosyonlu

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Enflasyonun market raflarına yansımasıyla birlikte perakende sektöründe de trendler değişti. Son dönemde tüketicinin promosyon beklentisinin arttığını söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Çok iyi fiyat, çok iyi promosyon sunmalıyız. Artık biz de indirim marketleri kadar agresifiz. Gıda dışında sattığımız her 4 üründen 3’ü, toplamda da her 2 üründen 1’i promosyonlu. Geçtiğimiz yıllarda cironun 3’te biri promosyonlu ürünlerden gelirken, şimdi cironun yarısı promosyonlu ürünlerden" dedi.

SEPET BÜYÜDÜ, SAYI AZALDI

Kar marjından üreticinin de desteğiyle feragat ettiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Bunu üreticiyle yarı yarıya paylaşıyoruz. Biz de bunu verimlilik artışlımızla telafi ediyoruz” diye konuştu.

Son 3 aydır CarrefourSA’nın müşteri trafiğinin yüzde 4 arttığını vurgulayan Kartallıoğlu, bu dönemde enflasyonun etkisiyle sepet ortalamasının yüzde 22-23 büyüdüğünü ancak, adedin azaldığını ifade etti.

PATATES SOĞAN UCUZLADI

Özel markalı ürünlere de talebin arttığına dikkat çeken Kartallıoğlu, “Bir önceki sene özel markalı ürünlerimizin cirodaki payı yüzde 3.5’tu. Şimdi yüzde 5. Hedefimiz ise yüzde 10’lara ulaşmak. İki yılda bu rakama ulaşırız” dedi. Yaz sezonuyla meyve sebze fiyatlarında kaydadeğer bir düşüş görüldüğünü vurgulayan Kartallıoğlu, “Patates 4 TL’ye domates de 5 TL’ye indi. Yazın temel sebze ve meyvelerin fiyatları ortalama yüzde 50 iner” ifadelerini kullandı. Birkaç ay evvel sebze ve meyvede görülen astronomik fiyat artışlarına da değinen Kartallıoğlu, “Fiyatı marketlerin artırdığına dair bir algı oluştu. Ancak meyve sebzede zincir marketlerin kârı yüzde 10’dan fazla değildir. Personel giderlerini çıkarınca da büyük anlamda bu negatife döner. Yani burada kâr marjı marketin değil. Devlet de bunu biliyor ve bu makası düşürmek için çalışıyor” diye konuştu.

500 kişiye istihdam sağlayacak

2019’un ilk çeyreğinde ciroyu geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 20 artırarak 1,37 milyar TL’ye çıkardıklarını hatırlatan Kartallıoğlu, 2019’a ilişkin şu hedefleri paylaştı: “Bu yıl 120 milyon TL’ye varan yatırıma imza atacağız, market sayımızı 640’a çıkaracağız. Ve 500 kişiye istihdam sağlayacağız. Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Ayrıca yerli ürünlerin ihracatına başlayacağız."

'Lezzet Arası' Avrupa yolcusu

Şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında hayata geçirdikleri 'Lezzet Arası' restoranlarının sayısının 9'a ulaştığını söyleyen Kartallıoğlu, "Carrefour Grup bu formatı çok beğendi. Lezzet Arası’nı Avrupa’ya ihraç edeceğiz. Avrupa’ya ihraç ettiğimiz bir diğer konsept de Gurme marketlerimiz. Danimarka ve Polonya bunun için çalışmaya başladı” dedi.