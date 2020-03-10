TÜBİTAK'ın kapısı vatandaşa açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın 15 Mart’a kadar ilk kez açık kapı etkinliği düzenleyeceğini belirterek, “İlham verici söyleşiler, sunum ve atölye çalışmaları olacak. Popüler bilim konuları, herkesin anlayabileceği bir dille aktarılacak. Ziyaretçilerimiz depremden koronavirüse, Antarktika çalışmalarımızdan uzay araştırmalarına kadar her konuda bilgi sahibi olacak” dedi.

3 YERLEŞKEYE ZİYARET



Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında, TÜBİTAK’ın Ankara, Gebze ve Antalya’daki yerleşkelerinde gerçekleştirilecek organizasyonlara ilk ve ortaöğretim okulları 9-13 Mart’ta, her yaş grubundan meraklılar da 14-15 Mart’ta katılabilecek.