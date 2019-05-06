TÜBİTAK'a 27 personel alımı yapılacak

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.

Başvurular, TÜBİTAK'ın kariyer sayfası üzerinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

(AA)