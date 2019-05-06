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  3. TÜBİTAK'a 27 personel alımı yapılacak

TÜBİTAK'a 27 personel alımı yapılacak

TÜBİTAK'a 27 personel alımı yapılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.

Başvurular, TÜBİTAK'ın kariyer sayfası üzerinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

(AA)

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