TT'den 1500 kuruma 7/24 ‘siber' koruma

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin, 21-25 Aralık’ta çevrimiçi düzenleyeceği Siber Güvenlik Haftası öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Siber Güvenlik Merkezi’mizde, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 1500’ü aşkın müşterimize, 7/24 kesintisiz ve coğrafi yedekli olarak güvenlik hizmet ve çözümleri sunuyoruz. Kullanılan ürünlerin önemli bir kısmı yerli çözümlerden oluşuyor” dedi.

80 BİN KİŞİYE EĞİTİM



Siber güvenlik konusunda bireysel kullanıcılara tavsiyelerde bulunan Kıraç, şunları söydedi: “Birçok saldırı güncel olmayan yazılımların açıkları kullanılarak yapılıyor. Bu nedenle tüm uygulamalar güncel tutulmalı.” Şirket ayrıca ‘1 Milyon İstihdam Projesi’ne de destek veriyor. Kıraç, 10’dan fazla siber güvenlik eğitiminin, eğitim kataloğuna eklendiğini ve bugüne kadar 80 binden fazla kişinin bu eğitimlerden faydalandığını belirtti.