TSE'den AVM'lere Kovid-19 ayarı

AVM’lerde masa mesafelerinden asansörlerin kullanımına, dezenfeksiyondan lavaboların temizliğine kadar yeni standartlar geçerli olacak, çifte denetimle kontrol edilecek. AVM’leri belgelendirerek halka güven vermeyi amaçladıklarını vurgulayan TSE Başkanı Adem Şahin, “AVM yönetimleri belgeyi aldıktan sonra bunu kendileri denetleyecek ama biz de bu denetimlere ve kurallara bağlı kalınıp kalınmadığı noktasında denetimimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

ASANSÖR YAŞLILARIN



AYD Başkanı Hüseyin Altaş da, “Yeme içme merkezlerindeki masa mesafelerinin biraz daha açılması, asansörleri sadece yaşlıların ve 15 yaş altının kullanması, yürüyen merdivenlerin daha sık dezenfekte edilmesi ve lavabolara el değmeden girilmesi gibi önlemlerimiz var” dedi.

BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR



Belge için başvurular dün başlarken Altaş, çok ciddi bir başvurunun olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Altaş, “Müşteri artık ne alacaksa alıyor ve ayrılıyor. Giriş sayılarındaki yüzde 30-40’lık kayıp cirolara yansımadı. Cirolar daha iyi durumda” dedi.