Tropikal seferberlik AB'ye ihracatı artırır

Ufuk KORCAN

Yurtdışından ithal edilen tropik meyvelere her yıl milyonlarca dolar ödeyen Türkiye’nin bu alanda ihracatçı konuma geçmesi için çalışmalar hızlandı. Tropikal bir bitki olmasına rağmen sub-tropikal iklime sahip İspanya’nın Malaga-Granada sahil hattında yetişen mangonun, Türkiye’de aynı enlemde bulunan Datça Yarımadası'ndan Hatay’ın kuzeyine kadar olan bölgede yetişebileceği fikriyle 7 yıl önce fidan yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Mango Meyve ve Fidancılık Ortağı Mustafa Ezici, hem üreticilere mango fidanı satacaklarını hem de mango yetiştireceklerini söyledi. Şirketi ortağı Veli Çelik'le kurduklarını anlatan Mustafa Ezici, mango üretiminin artmasıyla Türk üreticilerinin gelirlerini katlayacağını, Türkiye’nin de çok hızlı bir şekilde mango ihracatçısı konumuna geleceğini söyledi.

4-5 KAT FAZLA KAZANDIRIYOR

Mango üreticisinin ister açık alan olsun ister sera, muz, portakal, mandalina gibi ürünlerin 4-5 katı fazla gelir elde edeceğine dikkat çeken Ezici, şöyle konuştu: “Şu anda elimizde, iki ve üç yaşlarında fidanlar var. Antalya’da Gazipaşa’da halihazırda mango meyvesi üretiliyor. Ancak Datça Yarımadası’ndan Hatay’ın kuzeyine kadar olan hatta mango üretimi yapılabilir durumda. Elimizde Türkiye’ye yetecek kadar mango fidanı var. Mango üreticileri arasına katılmayı planlıyoruz.”

4 milyar dolarlık pazardan pay alırız

Dünyada yaklaşık 2 milyon ton ve 4 milyar dolar değerinde mango ticareti yapıldığını vurgulayan Mustafa Ezici, AB ülkelerinin dünya ithalatından yüzde 30 pay aldığını belirtti. Ezici, “AB ülkelerinin ithal ettiği mango meyveleri Güney Amerika ve Asya’da olgunlaşmadan toplanıyor ve 20-25 gün içinde AB’ye varıyor. Mango yolda olgunlaşıyor. Olgunlaşmadan toplanan meyvelerin rengi, tadı ve ağırlığı az oluyor. Dalında olgunlaşmış ürünler, raf ömrü nedeniyle ancak uçak kargosuyla taşınabiliyor. Uçak kargoile taşınan mango, kalite ve nakliye maliyeti nedenleriyle diğerine göre 4-5 kat daha pahalı oluyor. Türkiye, AB ülkelerine kara ticaretiyle 2-3 gün uzaklıkta. Bu ihracat açısından çok büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.

İlk gün 5 bin fidan satıldı

Gazipaşa’da düzenlenen tarım fuarının ilk gününde mango fidanlarına büyük ilgi gösterildiğini söyleyen Mustafa Ezici, “İlk gün 5 bin mango fidanı satışı gerçekleştirdik. Üreticilerin kazancını katlayacağı bu fidanlara ilgisinin giderek artacağını tahmin ediyoruz. Sadece burada değil mangonun yetişebildiği tüm bölgelerimize satış yapabilecek sayıda fidanımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Gazipaşa’da 25 yıllık mango ağaçları var

Yılın en soğuk ayı sıfırın altına düşmeyen ve yüksekliği 350 metreyi geçmeyen yerlerde rahatlıkla üretim yapılabileceğini söyleyen Ezici, “Mango 30 yıldan fazladır İspanya’nın Malaga sahil şeridinde ticari olarak yetişiyor. Malaga şehri enlemi, Datça'dan Hatay’ın kuzeyine kadar olan bölgeden geçiyor. Antalya Gazipaşa’da 25 yıllık mango ağaçları var” dedi.