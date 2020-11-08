Trendyol indirimi 2020 ne zaman? Trendyol kasım indirimi başladı mı, saat kaçta?

Trendyol indirimli, birçok vatandaşın merak ettiği konu başlıklarından biri oldu. Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri, Süper İndirim Günleri adıyla birçok üründe indirim yapacak. Trendyol indirimleri teknoloji, tekstil gibi çoğu üründe fiyatları yarı yarıya düşürecek. Peki, Trendyol indirim ne zaman? Trendyol kasım indirimi başladı mı, saat kaçta?

TRENDYOL İNDİRİM NE ZAMAN?

2020 yılı Trendyol indirimleri , 9 - 12 Kasım'da kullanıcılara hizmet verecek. Bu akşam saat 00:00 itibarıyla Süper İndirim Günleri başlamış olacak. Böylece 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde toplam 4 gün, uygun fiyata alışveriş yapma fırsatı sunacak.

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HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

Trendyol, birçok ürünü hızlı ve uygun fiyata vatandaşlara sunuyor. 9 - 12 Kasım Trendyol süper indirim günleri kapsamında da yine her çeşit ürünü tüketicilere açıyor. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler gerçekleştirilecek.