Trabzon'daki 13 bin hanenin elektriği çöpten karşılanacak

Miray ÇİMEN

Yerli teknolojiyle atıklardan enerji elde eden Türk firma, Malatya’da kurduğu tesisinden sonra şimdi de Trabzon’da evleri atıklardan elde edilecek elektrikle aydınlatmaya hazırlanıyor. Trabzon’da kurulu gücü 13 megavat olacak santralın 2020’de faaliyete geçeceğini belirten Mimsan Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, “13 megavat demek 13 bin ailenin sokak aydınlatması da dahil olmak üzere enerji tüketimi demek. Sadece aydınlatmayı hesaba katarsak bu 80 bin haneye tekabül ediyor” dedi.

15 MİLYON $ KATKI

İlhan, “Trabzon’daki çöpten enerji santralı Türkiye’nin doğalgaz faturasını yaklaşık yıllık 15 milyon dolar aşağı çekecek” dedi. Özel sektör için de biyokütle santralları kurduklarını belirten İlhan, Samsun ve Afyon’da da iki santral kurduklarını söyledi.

YEKDEM uzarsa yatırımlar da artar

Biyokütle enerjisinin YEKDEM kapsamında desteklenmesinin yatırımları artırdığını belirten İlhan, şöyle konuştu: “YEKDEM’in süresi 2020’de doluyor. Şu anda potansiyelin sadece yüzde 10’u işe dönüştü. YEKDEM devam ederse bu santrallarda talep patlaması bekliyoruz.”