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10 Haziran 2019 Pazartesi 12:11 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:16

Trabzon'da yetiştirilen balıklar Norveç somon balığı yerine tercih ediliyor

Trabzon'da yetiştirilen balıklar Norveç somon balığı yerine tercih ediliyor

Trabzon’da denizde ve karada yetiştirilen kafes balıklarının yüzde 90’ı ihraç edilirken, özellikle gökkuşağı alabalığı, Norveç somon balığının yerine tercih edilmeye başlandı.

Trabzon’da denizde su ürünleri yetiştiriciliği Arsin, Yomra, Akçaabat ve Beşikdüzü ilçelerinde yoğun olarak sürdürülürken bu ilçelerde 9 adet su ürünleri işletme tesisleri bulunuyor. Yetiştiriciliği yapılan türler arasında gökkuşağı alabalığı, Karadeniz alabalığı ve levrek gelirken, bu yıl üretimin geçen yılın üzerine çıkarak 6 bin 100 ton olması bekleniyor.
  
Son yıllarda ihracatta talep gören gökkuşağı alabalığının uluslararası piyasalarda Norveç somon balığının yerine tercih edilmeye başlandığı belirtilirken, 2019 yılı Mayıs ayında başlayan ve 2-4  kilogram arası gökkuşağı alabalığı hasadının Haziran ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.
  
İşleme tesisinde işlemeye tabi tutulan gökkuşağı alabalığı, başta Japonya olmak üzere Gürcistan, Vietnam, Rusya, BAE ülkeleri gibi dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

(İHA)

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