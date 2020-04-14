Torba Yasa Meclis'te! Ücretsiz izne 1177 lira maaş için jet paket

Virüs nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların telafi edilmesi için hazırlanan paket Meclis’e sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 62 maddelik taslak 15 maddelik teklife dönüştürüldü. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un verdiği bilgiye göre yasayla işten çıkarmalar 3 ay yasaklanacak. Ücretsiz izme ayrılanlar ise 1177 lira maaş alacak. Partiler arasında uzlaşma olursa teklifin yasal bekleme süreleri beklenmeden hızla Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

İŞYERİNE VERGİ KOLAYLIĞI GELDİ



Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacak.

Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetleri 3 ay süreyle desteklenebilecek. Bu süreler 3 ay uzatılabilecek.

TURİZMCİLERE KOLAYLIK



Seyahat Acentaları Birliği’ne üye turizm seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantıları ertelenecek.

İŞÇİ ÇIKARMAK ÜÇ AY YASAK



Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL destek sağlanacak. Bu rakam aylık 1170 lira olacak.

Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Uygulamadan herkes faydalanacak.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işten çıkarma yasak olacak.

Yaşlı ve engellilere 3 ay gelir testi yapılmadan yardım sağlanacak.

ÇİFTÇİ BORÇLARINA ERTELEME



Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait taksit ödemesi 2021 yılına ertelenecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.

KAPANAN İŞYERİNE SU FATURASI YOK



Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek, bu süre 3 ay uzatılabilecek.

Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak, bu sürede de 3 ay uzatılabilecek.

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde % 25’ini dağıtılabilecek.