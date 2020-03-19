Topraksız serada çilek yetiştiriyorlar

Çevresindekilerin eleştirilerine rağmen 3 arkadaş, kendi birikimleri ve bankadan çektikleri bir miktar krediyle birlikte 4 milyon liralık yatırımla Kardeşköy Mahallesi’ndeki 10 dönümlük alana tam otomasyonlu topraksız sera kurdu. Yılda 240 ton ürün alınabilecek sisteme sahip seranın ilk ürünlerini bu yıl alan girişimci kadınlar, çilekleri Türkiye’nin farklı illerine göndermeye başladı. Girişimci kadınlar, gelecek sezon yurtdışı siparişleriyle ihracata hazırlanıyor.