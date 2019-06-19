Toplu iş sözleşmesi son dakika açıklaması: 2019'da memur zammı ne kadar olacak?

Toplu iş sözleşmesi ile ilgili son dakika açıklamasının ardından memurlara ne kadar zam yapılacağı merak konusu haline geldi. Memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ardından açıklama yapıldı. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı talep etti. Memurlara yapılacak temmuz zammı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı talep etti.

Kamu işçileri için 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, 2017 yılı Temmuz ayında imzalanmıştı. İmzalanan protokolle, 2017 yılı için yüzde 7.5 artı 5,ikinci yıl içinse yüzde 3.5 artı 3.5 zam verilmesi benimsenmişti. Her iki yılda gerçekleşen enflasyon kadar fark verilmesi de kararlaştırılmıştı. Ayrıca işçilere ödenen ek ödenek 500 liradan 750 liraya çıkarılmış, brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilere de 90 lira ilave artış sağlanmıştı.

MEMUR ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %6.7, memurlar ve emeklileri ise %7.7 zam alacak.

Temmuzda emeklilerin maaşları zamlanacak. 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları belli olacak. İlk altı aylık enflasyonun yüzde 6.7 olması bekleniyor. Böyle olursa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.7, memurlar ve emeklileri ise yüzde 7.7 zam alacak. Malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da zamdan faydalanacak.