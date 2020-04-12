Ton balığına talep 16 yılın zirvesine çıktı

Son aylarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’de de etkisi gösterirken, vatandaşlar daha uzun bir ev deneyimine hazırlık için özellikle dayanıklı gıdalara ve hijyen ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Bunlar arasında en dikkat çeken ürünlerden bir tanesi de ton balığı. Uzun dönem kullanım süresinin yanı sıra kullanım kolaylığı da ton balığına gösterilen bu ilginin en önemli sebeplerinden. Bu talep Türkiye’deki Google aramalarına da yansımış durumda. Google Trends verilerine göre, Türkiye’de ‘ton balığı’ aramaları, mart ayında son 16 yılın zirvesine çıktı.

İLK VAKA GÜNÜ SIÇRADI



Yıl başından bu yana yapılan aramalara baktığımızda ise Türkiye’de ton balığı aramalarının 100 puanla zirve yaptığı tarih 11 Mart olarak gözüküyor. Bu tarih, Türkiye’de görülen ilk vakanın açıklandığı gün. Yani Türkiye’de vakanın görülmesiyle birlikte, vatandaşlar Google üzerinden ton balığı aramalarına hız verirken, kimileri sipariş vermek kimileri ton balığı hakkında bilgi edinmek kimileri ise ton balığıyla ilgili tarifler edinmek için Google’ı yardıma çağırdı. Verilere göre, aramalar 3 Nisan kararlarıyla da yine sıçrama yaptı.

DÜNYADA DA TIRMANDI



Yıl başından bu yana dünya genelinde yapılan ton balığı aramalarına bakıldığında da (İngilizce ‘tuna’ olarak) trendin son dönemde hızla yukarı çıktığı; arama yoğunluğunun mart sonu ve nisan ayı başı itibarıyla zirve yaptığı görülüyor.

SATIŞLAR 3’E KATLANDI, ÜRETİM VE İSTİHDAMIMIZI ARTIRACAĞIZ



İlk vakanın Türkiye’de görülmesinin ardından, Dardanel ürünlerine yönelik talepte de ciddi bir artış olduğunu belirten Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Ton balığı başta olmak üzere ürünlerimize yönelik bu yoğun ilgi bugün de hâlâ devam ediyor. İhracat ve iç piyasayı birlikte değerlendirdiğimizde, toplam satışlarımız 3 katına çıkmış durumda” dedi. Önen, şöyle devam etti: “Biz de bu talebe yanıt verebilmek için Çanakkale’deki tesislerimizde üretim kapasitemizi yüzde 50 artırdık. Ayrıca toplam 1.500 çalışanımıza ek olarak 300 kişi daha istihdam etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık.”