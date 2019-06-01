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01 Haziran 2019 Cumartesi 12:30 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:30

TOKİ'den yeni müjde! TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı

TOKİ'den yeni müjde! TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 22 ildeki 240 iş yeri ile 11 ildeki 69 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Haziran Perşembe günü kurumun Ankara Bilkent'teki merkez binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda iş yeri ve konut satışa sunulacak. Konutlar için saat 11.00'de, iş yerleri için saat 14.00'te yapılacak açık arttırmaya "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek. Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Iğdır, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 ve yüzde 50 peşinatla 60, 120, 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

AÇIK ARTIRMA GÜNÜNDE DE BAŞVURU KABUL EDİLECEK

Ayrıca, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa'da satışa sunulan konutlar yüzde 25'i peşin 120 ay vade; Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 11 konut yüzde 10'u peşin 96 ay vade, yüzde 15'i peşin 108 ay vade ve yüzde 25'i peşin 120 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Öte yandan, açık artırma gününde de başvuru alınacak. Ayrıntılı bilgiye TOKİ'nin web sitesinden ile "Emlak Yönetim" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

(AA)

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