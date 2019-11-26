TOKİ'den müthiş fırsat! TOKİ'den 310 liradan başlayan taksitle ucuz konut müjdesi

TOKİ evleri, ev almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuru tarihleri kurum tarafından açıklanıyor. Türkiye’nin farklı noktalarında konut inşasına devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl özellikle emekli ve dar gelir gruplarının yüzünü güldürdü. Son açıklamada yine bir müjde verildi. Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, kasım itibarıyla1981 konutu daha satışa çıkardı. Ayda 310 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek.

TOKİ’DEN UCUZ KONUT MÜJDESİ

Türkiye’nin farklı noktalarında konut inşasına devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl özellikle emekli ve dar gelir grubuna odaklandı.

TAKSİTLER 310 LİRADAN BAŞLIYOR

Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, kasım itibarıyla1981 konutu daha satışa sundu. 24 ilde hayata geçirilen konut projeleri, özellikle emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Evlerin taksiti emeklilerin bütçesine uygun olacak şekilde 80 bin liradan, taksitler de 310 liradan başlayarak artıyor.

20 yıla kadar yani 240 ay vade seçeneğiyle ödeme imkanı sunan TOKİ, hiç evi olmayan emeklileri konut sahibi yapıyor. İnşa ettiği konutları sadece bir bina olarak değil, kazandırdığı yan alanlarla birlikte bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emeklilere özel TOKİ fırsatlarından faydalanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikame ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Daha önce TOKİ’den konut ve konut kredisi almamış olmak, kendisine, eşine veya velayetindeki çocuklara ait mülkiyetin olmaması da diğer şartlar arasında yer alıyor.

GELİR SINIRINA DİKKAT

Emekli, kesime hitap eden konutlar 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 olarak satışa sunuluyor. Farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projelere başvurmak isteyenlerin aylık hane halkı gelirinin, en fazla 4 bin 500 TL olması gerekiyor. Konutlar için Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvurulması gerektiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Vatandaşlarımız diğer detayları '444 86 54' numaralı ALO TOKİ hattından öğrenebilir” dedi.

(GÜNEŞ)