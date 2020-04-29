TOKİ Yozgat kura çekilişi canlı nasıl izlenir? TOKİ Yozgat kura sonuçları açıklandı mı? Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası TOKİ kura çekimleri ileri bir tarihe atılmıştı. 28 Nisan 2020 itibariyle TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekimleri başladı. Yozgat Saraykent'te 2+1'de 111 3+1'de ise 47 konut sayısı toplamda 158 olarak belirlendi. Toplu Konut Dairesi Bakanlığı tarafından yapılan projeler salgın sebebiyle noter huzurunda seyircisiz gerçekleştirilecek. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Uzun süredir koronavirüs pandemisi sebebiyle yapılmayan TOKİ kura çekimleri dün başladı. Yozgat için 2+1 ve 3+1 için yapılması planlanan konut sayısı 158 olarak belirlendi. Kura çekimler 29.04.2020 tarihinden saat 15:00'de yapılacak.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Toki Yozgat kura çekimleri canlı yayınları ise TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 23 Mart'ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağı açıkladı. Ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekimleri 28 Nisan Salı günü yeniden başlayacak.

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu.

Başvuruda bulunan vatandaşların tüm kura takvimine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.