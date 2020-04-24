TOKİ kura çekilişleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekimleri ertelemişti. Peki, TOKİ yeni kura takvimi belli mi? TOKİ 2020 kuraları ne zaman başlayacak? Milyonlarca vatandaşın yakında takip ettiği kura çekilişleri noter huzurunda seyircisiz gerçekleştirilecek. İşte detaylar..

TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ Mİ?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 23 Mart'ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağı açıkladı. Ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekimleri 28 Nisan Salı günü yeniden başlayacak.

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

TOKİ KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu.

Başvuruda bulunan vatandaşların tüm kura takvimine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.