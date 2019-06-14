TOKİ Şanlıurfa 2019 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi belli mi? diye aratılmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Şanlıurfa Kadıkendi projesinde yer alan konutların kura çekilişi bugün yapılacak. Şanlıurfa Kadıkendi Mahallesi TOKİ 2019 projesinde toplam 250 adet konut yer alıyor. Yapılan kura çekilişi ile 2+1 nitelikli 175 adet ve 3+1 nitelikli 75 adet konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak. TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında Şanlıurfa için 2 bin 902 kişi başvuru işlemi gerçekleştirdi.

TOKİ Şanlıurfa Kadıkendi 2019 projesindeki 2 oda 1 salon konutların fiyatları 175 bin 500 TL'den 3 oda 1 salon konutların fiyatları 253 bin TL'den başlıyor.

TOKİ ŞANLIURFA 2019 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Şanlıurfa 2019 kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Şanlıurfa Kadıkendi projesinin kura sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.

TOKİ Şanlıurfa Kadıkendi projesinde 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daireler yer alıyor. Şanlıurfa TOKİ 2019 projesindeki 2+1 konutlar 75 metrekare, 3+1 konutlar 110 metrekare olarak tasarlandı. TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında Şanlıurfa için başvuruların kabul edildiği Şanlıurfa TOKİ evleri için satışa sunulan175 adet 2+1 daire için toplam 3 bin 226 kişi başvuruda bulundu.Satışa sunulan 75 adet 3+1 daire için ise toplam rekor oranda başvuru geldi ve 2 bin 902 kişi başvuru işlemi gerçekleştirdi.

Yapılan TOKİ Urfa Kadıkendi kura çekilişi sonuçları ile adı çıkan kişiler proje için belirlenen peşinat tutarını yatırdıktan sonra daire belirleme kurası için beklemeye başlayacaklar. Yapılacak ikinci kura çekimi ile kimin hangi kattaki daireyi alacağı belli olacak.

Kurada adı çıkmayan kişiler ise yatırmış oldukları TOKİ peşinat tutarı için bu tutarı yatırdıkları banka şubesine başvuruda bulunarak 2 gün sonra paralarını iade alacaklar.

TOKİ 2019 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ ŞANLIURFA KADIKENDİ 2019 OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 daire projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 daire projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir