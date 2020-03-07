TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ Malatya kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Malatyalılar heyecanla TOKİ kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. TOKİ'nin Her Yıl 100 Bin Konut projesinde kura çekimleri geçtiğimiz hafta Pazartesi günü başladı. İzmir, Muğla, Konya, Kayseri, Aksaray ve Ankara illerinde toplamda 3 bin 372 konutun kurası çekildi. Malatyalılar "TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TOKİ Malatya Konutları kura çekilişi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Malatya kura çekilişi 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Bir ayı aşkın süre sonra gerçekleşecek olan TOKİ Malatya kurasının nerede ve saat kaçta çekileceği henüz belli değil. TOKİ Malatya kura çekilişi ile ilgili detaylar netleştikten sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ Malatya kura çekilişi sonuçları, kura çekiminin gerçekleştiği 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ MALATYA KONUTLARI HAKKINDA

MALATYA MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ : 30 adet 2+1, 48 adet 3+1 olmak üzere toplamda 78 konut.

MALATYA MALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ : 70 adet 2+1, 30 adet 3+1 olmak üzere toplamda 100 konut.

MALATYA MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ : 575 adet 2+1, 247 adet 3+1 olmak üzere toplamda 822 konut.