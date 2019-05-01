TOKİ kura çekilişi tarihi için heyecan başladı

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları açıklanma tarihi ile ilgiliz henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz.