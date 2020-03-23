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  3. TOKİ Konya Meram kura sonuçları açıklandı! Meram TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde

TOKİ Konya Meram kura sonuçları açıklandı! Meram TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde

TOKİ Konya Meram kura sonuçları açıklandı! Meram TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde

TOKİ Konya Meram kura çekilişi bugün gerçekleşti. Konyalıların heyecanla beklediği kura bugün saat 14:00'te çekildi. Kura internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. "TOKİ Konya Meram kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Konyalıların merakla araştırdığı TOKİ Konya Meram kura sonuçları isim listesi haberimizde...

TOKİ Konya Meram kura sonuçları mı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Konyalıların heyecanla beklediği kura bugün saat 14:00'te çekildi. Kura internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kurayi izleyemeyenler isim listesini incelemek istiyor. Meram TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde yer alıyor.

TOKİ KONYA MERAM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya Meram kura sonuçları açıklandı. TOKİ Konya Meram kura sonuçları isim listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TOKİ 2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.

TOKİ 2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.

TOKİ KONYA MERAM PROJESİ

TOKİ'nin Konya Meram'ın Beybes Mahallesi'nde inşa edeceği projede 609 konut yer alacak. Konutların 426 adeti 2 oda 1 salon tipinde, 183 adeti 3 oda 1 salon tipinde inşa edilecek.


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