TOKİ Konya Konutları kurası çekildi mi? 2020 TOKİ Konya kura sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 TOKİ Konya kura sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta kura çekimlerinin başladığı TOKİ 100 Bin Konut projesinde kuralar il il gerçekleşiyor. TOKİ kura takvimibe göre, bugün Konya Selçuklu'da yapılacak 1.717 konut için kura çekilecek. Konyalıların heyecanla beklediği kura çekimi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ KONYA KONUTLARI KURASI NE ZAMAN?

TOKİ Konya Konutları kurası bugün (2 Mart Pazartesi) saat 10:00'da Kongre ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.





TOKİ KONYA KONUTLARI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 TOKİ Konya kura sonuçlarını kura çekimine giden vatandaşlar canlı olarak izleyebilecekler. Kura törenine katılamayanlar ise sonucu e-devletten sorgulayabileceği gibi TOKİ tarafından yayınlanacak isim listesini de inceleyebilecek. TOKİ Konya Konutları kura sonuçları isim listesi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ KONYA SELÇUKLU KONUTLARI HAKKINDA

TOKİ tarafından Konya'nın Selçuklu İlçesi Ardıçlı 2. etap kapsamında toplam 1.717 konut inşa edilecek. Konutların 1202 adeti 2+1 şeklinde, 515 adeti ise 3+1 şeklinde olacak.

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.