TOKİ konut başvurusu için son 5 gün! 100 bin Soyal Konut Projesi için kura çekimi ne zaman?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği TOKİ 100 bin Sosyal Konut Projesi başvuruları yoğun ilgi görüyor. 16 Aralık’ta başlayan ve rekor talep alan başvurular 15 Ocak’a kadar yapılabilecek. “Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; idare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Haberimiz içerisinden kura tarihleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre şubat - mart aylarında kura çekiminin yapılması bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ BAŞVURULARINA REKOR TALEP!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

TÜM İŞLEMLERİ TAMAMLANANLAR

784.647

E DEVLET DE İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER

25.013

GENEL TOPLAM : 809.660

İSTANBUL: 239.149

İZMİR: 46.600

ANKARA: 11.461

BURSA: 37.484