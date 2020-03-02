TOKİ İstanbul kura çekilişleri için geri sayım başladı. TOKİ 100 Bin Konut Projesi'nde kura çekimi geçtiğimiz hafta başlamıştı. Kuralar il il gerçekleşiyor, kura tarihleri de il il açıklanmaya devam ediliyor. İstanbulluların heyecanla beklediği kura tarihleri de belli oldu. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte TOKİ Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir kura tarihleri haberimizde..

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Tuzla Konutları için kura 16-17 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 16 Mart Pazartesi günü, 3+1 dairelerin kurası ise 17 Mart Salı günü çekilecek.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Arnavutköy Konutları için kura 18-19 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 18 Mart Çarşamba günü, 3+1 dairelerin kurası ise 19 Mart Perşembe günü çekilecek.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Başakşehir Konutları için kura 20-23 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 20 Mart Cuma günü, 3+1 dairelerin kurası ise 23 Mart Pazartesi günü çekilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 TOKİ İstanbul kura sonuçları, kuranın gerçekleştiği gün içerisinde açıklanacak. Kura törenine katılamayanlar sonuçları e-devlet adresinden sorgulayabileceği gibi, TOKİ'nin yayınlayacağı isim listesini de inceleyebilecek.