TOKİ Denizli kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? TOKİ kura sonuçları canlı izleme linki..

TOKİ Denizli kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? gibi sorular arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Detaylı bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı TOKİ kura çekilişleri ertelenmişti. Uzun süredir yapılmayan kura çekimler bugün başlıyor. Denizli ili Güney ilçesi için toplamda 2+1 ve 3+1' de yapılması planlan konut sayısı 118 olarak belirlendi. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Uzun süredir koronavirüs pandemisi sebebiyle yapılmayan TOKİ kura çekimleri bugün başladı. Denizli için toplamda 2+1 ve 3+1 için yapılması planlanan konut sayısı 118 olarak belirlendi. Kura çekimleri 28.04.2020 tarihinde saat 15:00'de internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YOUTUBE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TWİTTER CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ FACEBOOK CANLI YAYIN İÇİ TIKLAYIN.

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 23 Mart'ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağı açıkladı. Ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekimleri 28 Nisan Salı günü yeniden başlayacak.

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu.

Başvuruda bulunan vatandaşların tüm kura takvimine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.