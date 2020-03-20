TOKİ Başakşehir kura çekimi nereden izlenir? TOKİ Başakşehir kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Başakşehir kura çekilişi bugün yapılıyor. Binlerce İstanbullu şimdiden "TOKİ Başakşehir kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Ülkemizde de görülen virüs salgını nedeni ile vatandaşın katılımına kapalı olan kura internetten canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ Başakşehir kura çekimi ile ilgili merak edilenler haberimizde..

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Başakşehir kura çekimi bugün saat 10:00'da başladı.



TOKİ Başakşehir kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebiliyor. TOKİ'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplamda 500 konutun inşa edileceği TOKİ Başakşehir Projesi'nde kura sonuçları henüz açılanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisind eklenecektir.