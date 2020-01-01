'Tohumculukta 500 milyon dolar ihracat hedefi yakın'

Yerli tohumda son yıllarda atılan önemli adımlarla birlikte üretim ve hedefler de yükseliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, “Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak. Türkiye bu hedeflerine ulaşacak” dedi. Aktaş, Turizm Belek Merkezi’nde düzenlenen Milli ve Yerli Tohumculukta Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı için geldiği Antalya’da, 3. Tarım Şurası’nda hazırlanan 60 maddelik sonuç bildirgesinde yer alan eğitime yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.

Gerek tohumculuk gerekse fidan ve fide sektöründe 2006’da çıkarılan yasadan sonra yüzde 500’lere varan artışlar yaşandığını aktaran Aktaş, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını bildirdi.

15 BİN ÇİFTÇİ EĞİTİLDİ

Tohum yetiştiren üreticilere yönelik eğitim seferberliği başlattıklarını vurgulayan Aktaş, “Bununla ilgili iki yıl içinde 15 bin çiftçimizi belirlediğimiz illerde eğitime tabi tutacağız. Bu bilgilerle donanan çiftçilerimiz, hedeflerimize göre yüzde 20 daha avantajlı duruma geçecekler, karlarını en az yüzde 20 daha da artıracaklar” diye konuştu.

110 BİN TON İHRACAT

Tohum konusunda Türkiye’nin net ihracatçı olduğuna işaret eden Aktaş, 2018 verilerine göre 110 bin ton civarında tohum ihracatı, 40 bin ton civarında ithalat olduğunu, bunun düşeceğinivurgulayarak, “Türkiye’nin bölgede farkındalığı oluşturacak bir oluşum içine gidiyor. Dünyada da büyük söz sahibi olacağız” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ÜRETİMDE İLK 10’A YÜKSELİYOR

Aktaş, Türkiye’nin bitkisel üretimde Avrupa’da ilk sıralarda yer aldığını belirterek, “Tarımsal üretimde ise 2023’te dünya sıralamasında ilk on ülke arasına girmek istiyoruz. dedi. Türkiye’nin tohum üretiminin giderek arttığına ve 1 milyon tonu aştığına işaret eden Aktaş, “Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak. Türkiye bu hedeflerine ulaşacak. Yılın ilk altı ayında 52 bin ton tohum ihraç edilerek, toplam 135 milyon dolar gelir

elde edildi” ifadelerini kullandı.

DESTEK 22 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ

Yapılan yatırım ve verilen önemli desteklerle 2009 yılında 227 bin 852 ton yerli tohumun üretildiği Türkiye’de bu rakam geçen yıl 1 milyon 59 bin tona yükseldi. Türkiye’de 35’i yabancı sermayeli olmak üzere 800’e yakın tohumculuk şirketi bulunuyor. Tohumlarla ilgili destek ödemelerine devam ettiklerini aktaran Aktaş, tarımsal destekleme miktarının 22 milyar liraya çıktığını, gelecek yıl çiftçiye bu ödemelerin yapılacağını hatırlattı.