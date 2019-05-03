TOBB Genel Kurulu'na katılan Başkan Erdoğan'dan çağrı: Yatırımcıya engel çıkaran karşısında beni bulur

Miray ÇİMEN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli ve yabancı yatırımcıya güven çağrısında bulundu. Erdoğan, “Bu ülkede ister uluslararası ister milli olsun herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, “Sizlerden ülkemizde, girişimcilerimizin, iş dünyamızın yanında bir cumhurbaşkanına ve yönetime sahip olduğunuz gerçeğini asla unutmamanızı rica ediyorum. Tekelleşmeye çalışanın, üreticinin ve tüketicinin sömürülmesine elbette rıza göstermeyeceğiz. Ama her adımımızı da serbest piyasa kuralları içerisinde atacağız” diye konuştu.

CAN YAKICI DALGALANMA BİTTİ

“Son dönemde ardı ardına ülkemize kurulan tuzakların sebebi ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir” ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar, Türkiye’yi, 82 milyonun tamamını can evinden vurmayı amaçlamaktadır. Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflere indirmekte kararlıyız. Bundan sonra çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir."

BİZİ BANKALARA BIRAKMAYIN

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, firmaların yaşadığı sıkıntıların başında finansmana erişim ve yüksek faizler geldiğini belirterek, “Finansman desteklerinin devam etmesini arzu ediyoruz. Firmalarımızda yaşanan finansman sıkıntısının önemli bir nedeni de kamudaki alacaklarımız. Zamanında ödenmediği için bankaların insafına kalıyoruz. Bizi bankaların eline düşürmeyin yüksek faize mahkum etmeyin” dedi.

İLK ÇEYREKTE 100 BİN KİŞİYE İŞ

TOBB ile 2011’de bir istihdam seferberliği başlattıklarını anımsatan Erdoğan, "TOBB’un her bir üyesi 1-2 istihdam sağlasa bu sayı 3 milyona varır. Öncü veriler, bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor” diye konuştu.

İSTİHDAM ÇAĞRISI BÜYÜYECEK

Erdoğan, diğer STK’lara da gelecek haftalarda istihdam çağrısı yapacaklarını söyledi.

Hububat alım fiyatları arttı

Başkan Erdoğan, hububat alım fiyatını hasat dönemi başlamadan açıklayarak, fırsatçıların önüne geçtiklerini belirterek, şöyle dedi: "Sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira oldu. Kaliteli buğdayın ise ton başına fiyatı bin 400 lirayı geçecek. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla bin 100 lira olarak belirlendi."

Bazı cambazlar döviz rezerviyle olumsuz hava yaratmaya çalışıyor

Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Ülkemize 210 milyar dolarlık yatırım getirme başarısına birlikte imza attık. İhracatı 169 milyar doların üzerine çıkardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13.7 düzeyindedir. Merkez Bankamızın döviz rezervi o zamanlar 27.5 milyar dolarken hamdolsun, şu anda onunla mukayese edilemeyecek konuma geldi ama bazı sirk cambazları bu konuyla ilgili bile döviz rezervine yönelik bakıyorsunuz gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava yaratmanın gayreti içinde.”