TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, bankalar ipe un seriyor

Bankalar, hükümetin virüse karşı işletmeleri rahatlatmak için devreye aldığı yeni kredi paketlerinde işi yokuşa sürüyor. Bazı bankalar ‘limit bitti’ diyerek firmaları geri çevirirken bazıları ise kredi başvurusunu bile işleme almıyor. Son 1 haftada şikayetler o kadar çok arttı ki Türkiye genelindeki ticaret ve sanayi odaları ile BDDK’ya da binlerce şikayet gitti. Bu durum Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da isyan ettirdi.

‘LİMİT BİTTİ’ BAHANESİ



“Bankalar ipe un seriyor” diyen Hisarcıklıoğlu bankaların, desteğe ihtiyacı olan firmaları “limit bitti” diyerek geri çevirdiğini belirterek “Hepimiz aynı gemideyiz” çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler çerçevesinde KGF’nin kefalet limitinin 250 milyar liraya yükseldiğini hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından “limit bitti” denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu “Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var” diye konuştu.

KÂR DÜŞÜNMEYİN DESTEK VERİN



Bankalara seslenen Hisarcıklıoğlu, “Bu dönem kârlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Bankaları destek olmaya çağırıyorum” dedi.

BDDK’DAN BANKALARA UYARI



BDDK bankalara yazı göndererek kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısında bulundu.

EKONOMİNİN AYAĞA KALKMASINI BANKALARIN TAVRI BELİRLEYECEK



İşleri aksayan yaklaşık 200 bin işyerinin ihtiyaç duyduğu krediyi vermemekte direnen bankalar arasında bir kamu bankası ile çok sayıda özel banka da var. Alınan bilgiye göre bu bankalar kredi vermemek için birçok bahane üretiyor. Ençok uygulanan taktik ise “KGF limiti doldu” şeklinde. Kredi için iki ayrı bankanın kapısını çalan Uka Life Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Karabayır, kredi devlet tarafından duyurulduğu an özel bir bankaya mail attığını 10 gün sonra “Kredi veremiyoruz, KGF limiti yetersiz” cevabını aldığını belitti. Karabayır başka bir bankaya yaptığı başvuru sonrasında ise “Henüz KGF ile bir protokol imzalanmadı” yanıtını aldığını belirterek “2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük olayı yaşıyoruz. Bankalar hala ek teminat, ipotek istiyor. Oysa buna devlet kefil. Bankalar kendini her şeyin üstünde görüyor. Ekonominin ayağa kalkmasını bankaların tutumu belirleyecek. 200 bin işyerinin hayatı aksadı. Bankaların hayatında aksama yok” dedi.