TMSF’den 'maket konut' mağdurlarına ilk müjde

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF’nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketlere, devraldıkları andan itibaren milli servet gözüyle baktıklarını ifade eden Gülal, bu şirketlerle üretmeye ve istihdama devam edeceklerini söyledi. Gülal, kayyum atanan Dumankaya’daki mağduriyetlerin çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

BİR PROJE TAMAMLANDI

“İnşaat sektöründeki genel sıkıntı münasebetiyle biraz ağır yürüyen bir projelendirme süreci oldu. Mağduriyetlerin de giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alman konsorsiyumu bir projeyi tamamladı. Oradaki mağduriyet giderildi. Şu anda tamamlanan projede 400 kişi dairesini alma aşamasına geldi. Dumankaya ve Fi Yapı’da 8 bine yakın mağdur var. Bu mağduriyetleri giderme konusunda da çalışıyoruz.” Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya da değinen Gülal, “Adnan Oktar’dan alınan 86 şirketin birçoğu boş şirketler, 6-7’si faal durumda” dedi.

İRTİFA KAYBI YOK, ŞİRKETLERMİLLİ SERVET

Gülal, “Devraldığımız günden bugüne TMSF tarafından yönetilen şirketlerde irtifa kaybı olsun istemiyoruz. bu şirketlerin sahiplerini en ağır şekilde cezalandıralım ancak şirketleri cezalandıramayız. Şirketlerimiz milli servet” dedi.