TMO, alım hazırlığı yapıyor! Hububat üretimi yeniden yükselişte

Koronavirüs nedeniyle stratejik önemi artan buğdayda hükümetin son iki yılda verdiği fiyat, ekim alanlarındaki daralmayı durdurdu. Hatta ekim alanlarında yüzde 5’e varan artış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday ve hububat alım fiyatlarını değerlendiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan Bayramı’ndan sonra buğday hasadının başladığı bölgelerde ürün alımına başlayacaklarını belirterek, “Biz de sahada tüm noktalarda alım yapacağız. 10 gün içinde de ücretlerini ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

22 MİLYON TON HEDEFİ



Son iki yıldır hasat döneminden önce kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili alım fiyatını açıkladıklarına işaret eden Güldal, “Böylece üreticinin sezona fiyatları bilerek girmesini sağlıyoruz. Üreticiye, TMO’nun verdiği fiyat, serbest piyasa fiyatıyla dünya piyasası rakamlarını değerlendirerek, kendisine göre satış ve pazar politikası izlemesi için imkan yaratıyoruz” diye konuştu. Güldal, alım fiyatı açıklanan buğdayın en stratejik tarım ürünlerinin başında geldiğine işaret ederek, “Dolayısıyla buğday üretiminin yıllık 22 milyon ton civarına gelmesi lazım. Başka ürünlere geçiş nedeniyle buğday ekiliş alanları ve üretiminde azalma olmuştu. Bunun telafi edilmesi ve buğday lehine politika oluşturulması gerektiğini düşündük. Bakanlığın prim destekleriyle birlikte biz de alım fiyatını daha güçlü şekilde çiftçilere sunduk. Önümüzdeki yıllarda da bunu devam ettireceğimize yönelik güçlü mesajlar veriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

REKOLTE YÜKSELECEK



Açıkladıkları alım fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğine de dikkati çeken Güldal, “Türkiye’nin her bölgesinden gerek çiftçiler gerekse çiftçi örgütlerinden çok sayıda mesaj aldık. Üreticiler, fiyatların böyle devam etmesi halinde buğday ve hububat üretiminin yeniden yükselişe geçeceğini ve rekoltenin artacağını ifade ediyorlar. Geçen yıl açıklanan fiyat, buğday üretiminde yüzde 5’lik artışa sebep oldu. Önümüzdeki yıllarda da 22 milyon tonluk buğday üretimini yakalamış olacağız” dedi.

VERİLEN TABAN FİYAT ETKİLİ OLDU



Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy da, “Olumlu hava şartları sayesinde bu sene 20 milyon ton rekolte bekliyoruz. Son 2 senedir, buğdaya enflasyonun neredeyse 2 katı oranında artış verilmesi, buğday ekim alanlarındaki daralmayı durduracaktır. Çiftçimizin buğdaydan elde ettiği geliri artırarak, ekim alanlarının genişlemesini sağlayacaktır. Buğday ülkemiz için un ve ekmeğin hammaddesi olduğundan stratejik öneme sahip” dedi.