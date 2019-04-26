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Ticaret Bakanlığı gençler ve kadınlar için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı gençler ve kadınlar için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı kadın ve genç girişimcilere yönelik bir anket çalışması başlattı. Amaç girişimcileri desteklerden haberdar ederek daha etkin kullandırabilmek. 

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Miray ÇİMEN

Ticaret Bakanlığı daha fazla kadın ve genç girişimci için harekete geçti. Bu kapsamda kurulan Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı’nda çalışmalar hız kazandı. Bakanlık kadın ve genç girişimcilere yönelik bir anket çalışması başlattı. Anket sonucunda kadın ve genç girişimcilere ilişkin envanter oluşturulurken, söz konusu potansiyel ihracatçıların Bakanlıktan beklentilerini öğrenilecek. Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığı  İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı kurulmuştu. 

HEDEF EĞİTİM 

Başkanlığın hedefleri arasında kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek bulunuyor. Ayrıca ihracat destekleri konusunda yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini, e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek ve eğitimler vermek de hedefler arasında. 

Profil soruları soruldu

Oluşturulan ankette firmaların kaç yıldır faaliyette olduğu, hangi alanlarda çalıştıkları, ihracat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri, oluşturulan daire başkanlığından haberdar olunup olunmadığı, kadın girişimcilere yönelik bir online platform kurulması halinde hangi konuları içermesi gerektiği gibi sorular soruldu. 

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