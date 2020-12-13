Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İhracatta bu yıl hedeflerimizin üzerine çıkabiliriz

Kovid-19 salgınının küresel ekonomi ve ticarette 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gözlenen en büyük daralmayı yarattığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Küresel ekonomi ve ticaretteki bu durum karşısında, Türkiye ekonomisi ise önemli bir direnç sergiledi. Üçüncü çeyrek büyümemiz yüzde 6.7. Yılı pozitif bir büyümeyle kapatma ihtimalimiz artmıştır” dedi. Pekcan, şunları söyledi:

SANAL FUARLAR ETKİLİ OLUYOR



“İhracatta Orta Vadeli Program 2020 yılı hedefimizi yakalayacağımızı hatta biraz da geçeceğimizi öngörüyoruz. IMF’ye göre bu yıl dünya ihracatının yüzde 11.7 azalması öngörülürken, ülkemizdeki ihracat düşüşü bu oranın altında kalacaktır. İhracatçılarımızın sanal etkinliklere büyük rağbet göstermesi memnuniyet verici. Bu etkinlikler, ülkemizin ticarette dijitalleşmeye olan yatkınlığını gözler önüne sermiş ve dijital ticari altyapımızın yurtdışına tanıtımı açısından katkı sağladı. Bazı sanal fuarlar tamamıyla yerli yazılımla gerçekleştirildi.” Pekcan ayrıca, “Bu yıl 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40.3 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı” diye konuştu.