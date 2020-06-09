Tıbbi ve aromatik bitkiler epttAVM'de

Ormanlardan toplanarak Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde işlenen doğal bitki çayları, uçucu ve sabit yağlar epttAVM aracılığıyla satışa sunuldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, civanperçemi, tıbbi nane, dağ çayı, ekinezya gibi bitki çayları, lavanta, ardıç, kekik, sarı kantaron ve defne gibi bitkisel yağların online satışına başladıklarını söyledi. İlk etapta 13 çeşit bitki çayı ile 7 çeşit bitkisel yağı satışa sunduklarından bahseden Karacabey, “Amacımız tedavi ya da ilaç satmak değil” dedi.