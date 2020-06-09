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  3. Tıbbi ve aromatik bitkiler epttAVM'de
09 Haziran 2020 Salı 05:35 | Son Güncelleme:

Tıbbi ve aromatik bitkiler epttAVM'de

Tıbbi ve aromatik bitkiler epttAVM'de

Orman Genel Müdürlüğü tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yeni bir adım attı.

Ormanlardan toplanarak Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde işlenen doğal bitki çayları, uçucu ve sabit yağlar epttAVM aracılığıyla satışa sunuldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, civanperçemi, tıbbi nane, dağ çayı, ekinezya gibi bitki çayları, lavanta, ardıç, kekik, sarı kantaron ve defne gibi bitkisel yağların online satışına başladıklarını söyledi. İlk etapta 13 çeşit bitki çayı ile 7 çeşit bitkisel yağı satışa sunduklarından bahseden Karacabey, “Amacımız tedavi ya da ilaç satmak değil” dedi. 

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