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  3. THY'nin 'cömert' teklifi İngilizleri sevindirdi
11 Haziran 2020 Perşembe 00:05 | Son Güncelleme:

THY'nin 'cömert' teklifi İngilizleri sevindirdi

THY'nin 'cömert' teklifi İngilizleri sevindirdi

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgınıyla büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak jestine İngiltere'yi de dahil etti.

İngiltere’de koronavirüsle ön cephede mücadele eden Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına, THY yüzde 40 indirim yapacak. İngiliz medyasının ‘THY’den İngiltere’deki sağlık çalışanlarına indirimli bilet müjdesi’ başlığıyla yayımladığı haber büyük ilgi gördü. İndirimin, 18 Temmuz’a kadar alınacak biletlerde uygulanacağı ve biletlerin Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacağı aktarıldı.

TATİLCİLERE İYİ HABER

İngiliz medyasından The Mirror, söz konusu kampanyayı, “İnanılmaz cömert teklif, ailelerinde NHS çalışanları olan ve bu yaz Türkiye’ye gitmeyi umut eden milyonlarca İngiliz için iyi bir haber. THY’den yüz güldüren haber geldi” başlıklarıyla duyurdu. THY’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kampanyayla dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık çalışanları, internet sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat etme şansı yakalayacak.

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