THY'nin 2019'da net kârı yüzde 12 yükseldi!

THY'nin KAP'a gönderdiği 2019 yılı finansal sonuçlarına göre, net kârı yüzde 12 artışla 4.54 milyar liraya, toplam gelirleri de yüzde 19.5 artışla 75.1 milyar liraya yükseldi.

DOLAR BAZINDA DA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

THY'nin dolar bazında açıklanan yatırımcı sunumuna göre; THY, 2019 son çeyrekte 336 milyon dolar net kâra geçti.

Aynı dönemde EBITDAR 576 milyon dolardan 892 milyon dolara yükselerek yüzde 55 artış kaydetti.

Dolar bazında net kâr 2019 tamamında ise yüzde 4.6 artışla 788 milyon dolar olarak gerçekleşti.