THY'den Boeing'e dava

Boeing şirketi, Endonezya ve Etiyopya’da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin ardından 737 MAX serisi uçakları yere indirildi. Art arda yaşanan kazalardan dolayı şirket güven kaybı yaşarken Türk Hava Yolları ise küresel ölçekte yaşanan bu sorundan en çok olumsuz etkilenen şirketler arasında yer aldı. Amerikan uçak üreticisi Boeing’in en büyük müşterilerinden olan ve yere indirilmiş 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı bulunan Türk Hava Yolları, bu uçaklar ile ilgili belirsizliğin sürmesi ve süreç ile ilgili nitelikli açıklamanın yapılmaması nedeniyle üretici şirkete dava açmaya hazırlanıyor.

UÇUŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

737 MAX tipi uçak için toplam 75 siparişi bulunan THY, yaşanan sorun nedeniyle halen yerde bulunan 24 uçağı kullanamıyor. Günlük 1200’ün üzerinde uçuş gerçekleştiren, 2019 yılında uçuşlarına 14 yeni nokta ekleyen THY, bu uçakları kullanamadığı için operasyon stratejisini yeniden planlamak zorunda kalmıştı. THY’nin kullanamadığı uçaklar nedeniyle yaşadığı sıkıntı sadece dış hatlarla sınırlı kalmadı. Yurtiçinde de uçuş sayıları ve bilet fiyatları bu durumdan olumsuz etkilendi. Kurum tarafından KAP’a yapılan açıklamada 2019’un ilk 11 ayında geçen yıla oranla koltuk sayısında yüzde 6,7 azalma yaşandı. Uçak yetersizliğinden dolayı yaşanan bu azalmaya karşı talebin artması ise bilet fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ÜRETİMİ DURUYOR

Boeing firması ise geçtiğimiz hafta, birçok ülkede uçuş yasağı bulunan 737 MAX tipi uçakların, havacılık otoritelerinden yeniden onay alana kadar, Ocak 2020’den itibaren üretime ara verileceği açıklamasını yaptı.