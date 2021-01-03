THY, kargoda 2 basamak yükseldi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı “2020 yılı başında kargo uçakları ile 88 noktaya hizmet veriyorduk, an itibarıyla 96 noktaya operasyon düzenliyoruz” dedi. Kargo taşımacılığının, küresel salgın nedeniyle daralma eğilimine girdiğini aktaran Aycı, THY olarak yolcu operasyonlarının durma noktasına geldiği dönemde kargo taşımacılığı alanında ivme katederek operasyonlarına devam ettiklerini söyledi.

6’NCI SIRAYA ÇIKTIK



İlker Aycı, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, 2020 yılı ocak-ekim döneminde uluslararası pazarın hacmi yüzde 20,8 daralırken Turkish Cargo’nun yüzde 0,4 artış gösterdiğinin altını çizerek “Pazar payımızı yüzde 4.1’den ekim sonunda yüzde 4.7’ye çıkardık. Bu gelişmeyle 2019’un ocak-ekim döneminde 8. sırada yer alırken, 2020’nin aynı döneminde 6. sıraya kadar yükseldik” dedi.

TOPARLANMA ÖNCE İÇERİDE BAŞLAR



Aycı, sektörde toparlanmanın önce iç hatlarda başlayacağını anlatarak toparlanmanın aşıyla bitmeyeceğinin de altını çizdi. Aycı “Tüm dünyayı aynı anda aşılasak bile pazarın toparlanması zaman alacaktır. 2021, bir geçiş yılı olacak. Tamamıyla eski günlere dönüşün 2023-2024 yıllarını bulabileceğini düşünebiliriz” dedi.

BİR GÜNDE 30 MİLYON AŞI GETİREBİLİRİZ



Turkish Cargo olarak, dünya aşı ve ilaç pazarından aldıkları payın yüzde 7.5 olduğunu aktaran İlker Aycı, Kovid-19 aşılarını da başta Türkiye olmak üzere networkleri içindeki birçok noktaya taşımak için gerekli hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Kovid-19 aşılarını taşıma konusunda Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek bilgiye göre hareket edileceğini anlatan Aycı, şunları kaydetti: “363 uçaklık filomuzla istersek birkaç güne aşıları getirebiliriz. Atatürk Havalimanı’ndaki soğuk hava depolarımız 150 uçak paletini koruyabilecek kapasitededir. Sadece Atatürk Havalimanı’ndaki tesisimizde bir günde 20-30 milyon doz aşıyı ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz.”