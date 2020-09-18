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18 Eylül 2020 Cuma 16:09 | Son Güncelleme:

THY, Almanya'daki davanın kaybedildiği iddialarını yalanladı

THY, Almanya'daki davanın kaybedildiği iddialarını yalanladı

THY, Almanya'da bir iş mahkemesindeki davanın, hukuki danışmanlar ile Almanya'daki ilgili birimlerin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybedildiğine yönelik iddiaları yalanladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bahsi geçen sürecin devam ettiğini ve titizlikle devam ettiğini belirtti.

THY, biletlerin uygunsuz kullanılması iddiaları nedeniyle Almanya'da işten çıkarılan bir çalışanın, THY avukatlarının duruşmalara katılmaması sebebiyle işe iade davasını kazandığına yönelik haberleri yalanladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifalere yer verdi:

"Bazı haber mecralarında Ortaklığımızın, Almanya'da bir iş mahkemesini hukuki danışmanlarımız ve Almanya'daki birimlerimizin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybettiği bilgisi paylaşılmıştır. Haberlerde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir."
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