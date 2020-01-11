THY 74.2 milyon yolcu taşıdı

Transit yolcu sayısı ise yüzde 5.4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseldi. Dış hatlarda en büyük artış yüzde 18.4 ile 477 bin yolcunun taşındığı Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yaşandı. THY’nin kargo ve posta taşımacılığında ise 2019 yılında en dikkat çeken nokta Uzakdoğu oldu. Uzakdoğu’ya kargo taşıması yüzde 13.2 arttı.