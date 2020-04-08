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  3. TGDF'den çağrı: Gıdada zinciri koparmayalım

TGDF'den çağrı: Gıdada zinciri koparmayalım

TGDF'den çağrı: Gıdada zinciri koparmayalım

Virüsle mücadele kapsamında birçok işletme kapısına kilit vururken, vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için üretimini aralıksız sürdüren gıda sanayinden, sektör paydaşlarına ‘sorumlu davranma' çağrısı geldi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’ndan (TGDF) yapılan açıklamada, gıda tedarikinin kesintisiz sürmesi için tüm paydaşlara görev düştüğü belirtilerek, ‘’Yaşanan olağanüstü dönemi fırsat bilerek, taahhütlerini erteleme ya da geciktirme gibi davranışlar için girmek, hiçbir kesime yakışmaz” denildi.

YARA SARMA ZAMANI

Açıklamada “Zincirin herhangi bir halkasında ortaya çıkacak bir aksama, doğrudan vatandaşımıza yansır. Herkes sorumluluğunu bilerek davranmalı” ifadesi kullanıldı. Açıklamada “Çiftçiye, diğer üretim girdileri için tedarikçisine, lojistik firmasına ve tabii ki çalışanına zamanında ödeme yapmalı, maliyete etki eden diğer kalemlerde de taahhütlerini yerine getirmelidir. Üstelik gıda lojistiğinin daha da pahalı hale geldiği bu dönemde, satış noktalarından, marketlerden ürün bedelleri tahsilatında aksama olmamalıdır” denildi. AKŞAM’a açıklama yapan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik ise nakit akışında sıkıntı yaşanmaya başladığını belirterek bazı perakendecilerin keyfi davrandığını söyledi. Menlik “Şimdi yara sarma dönemi, yara açma değil” dedi.


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