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  • Teslimatlar başlıyor: ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:19 | Son Güncelleme:

Teslimatlar başlıyor: ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme

Teslimatlar başlıyor: ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme
AA

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili 118 milyon avroluk sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre teslimatlar 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilecek.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili 118 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

AA'da yer alan habere göre, ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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