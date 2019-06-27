TESK'ten işletmelere uyarı

Miray ÇİMEN / ANKARA

Odaları uyaran TESK, kapasite raporlarının gerçeği yansıtması ve mevzuata uygun olmasını istedi. Raporlarını illerdeki esnaf ve sanatkar odaları dışında sanayi-ticaret odaları da verebiliyor. Söz konusu raporda işletmelerin bilgileri, makine ve yıllık üretim kapasiteleri, yıllık tüketim kapasiteleri gibi detaylar yer alıyor. Bu raporlar, devlet destek ve teşviklerinden yararlanma, imalatçı belgesi alma, ihalelere katılım ile sanayi sicil belgesi alma gibi durumlarda istenen en önemli belge olarak biliniyor.