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TESK'ten işletmelere uyarı

TESK'ten işletmelere uyarı

İşletmelerin kimlik kartı niteliğinde olan kapasite raporlarına ilişkin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’ndan (TESK) uyarı geldi.

Miray ÇİMEN / ANKARA

Odaları uyaran TESK, kapasite raporlarının gerçeği yansıtması ve mevzuata uygun olmasını istedi. Raporlarını illerdeki esnaf ve sanatkar odaları dışında sanayi-ticaret odaları da verebiliyor. Söz konusu raporda işletmelerin bilgileri, makine ve yıllık üretim kapasiteleri, yıllık tüketim kapasiteleri gibi detaylar yer alıyor. Bu raporlar, devlet destek ve teşviklerinden yararlanma, imalatçı belgesi alma, ihalelere katılım ile sanayi sicil belgesi alma gibi durumlarda istenen en önemli belge olarak biliniyor.

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